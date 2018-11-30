17:07 | Футбол — РПЛ

Адвокат жены Глушакова: "Конфликт с болельщиками - следствие характера Дениса"

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Адвокат супруги капитана "Спартака"  Дениса Глушакова  Сергей Жорин заявил, что негативное отношение болельщиков клуба к 31-летнему хавбеку обусловлено особенностями характера футболиста. В четверг один из фанатов красно-белых выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) и попытался напасть на игрока.

- Думаю, это все - следствие его характера, - приводит слова Жорина РИА Новости. - Вспомните все эти фокусы во время суда - попытки вывести процесс в Ростовскую область, попытки забрать детей у мамы, хотя младшей дочери еще нет двух лет, другие некрасивые инсинуации. Я думаю, такой характер проявляется не только в личной жизни, но и в спорте.

В текущем сезоне Глушаков провел 13 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действими.

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https://rsport.ria.ru/football/20181130/1146738532.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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