Адвокат жены Глушакова: "Конфликт с болельщиками - следствие характера Дениса"

Адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин заявил, что негативное отношение болельщиков клуба к 31-летнему хавбеку обусловлено особенностями характера футболиста. В четверг один из фанатов красно-белых выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) и попытался напасть на игрока.

- Думаю, это все - следствие его характера, - приводит слова Жорина РИА Новости. - Вспомните все эти фокусы во время суда - попытки вывести процесс в Ростовскую область, попытки забрать детей у мамы, хотя младшей дочери еще нет двух лет, другие некрасивые инсинуации. Я думаю, такой характер проявляется не только в личной жизни, но и в спорте.

В текущем сезоне Глушаков провел 13 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действими.

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