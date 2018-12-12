Адвокат жены Глушакова: "Для некоторых футболистов 90-е будто и не заканчивались"

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что игрок не хочет мирно урегулировать конфликт, возникший в ходе бракоразводного процесса.

- Дарья встретилась с Денисом. Разговор происходил на повышенных тонах, - приводит слова Жорина "МК". - Она потом мне сказала, что он выступил категорически против того, чтобы решать проблему миром, а из его уст она услышала мат-перемат и угрозу. Мол, ни о чем он договариваться не станет, а если она будет настаивать на выплате алиментов, то пожалеет об этом.

Я тогда подумал: может, Даша сгущает краски? Но когда услышал аудиозаписи, поверил, что по-другому Глушаков общаться не умеет.

Такое ощущение, что подобное общение для некоторых футболистов – это их стайл. Они считают, что все можно решить деньгами, угрозами. Для них 90-е будто и не заканчивались.

Напомним, во вторник в Интернете появились аудиозаписи, на которых слышно, как Глушаков в нецензурной форме угрожает Дарье, обсуждая с ней детали бракоразводного процесса.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"