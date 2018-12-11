Адвокат жены Глушакова: "Дарья воспринимает угрозы реально, учитывая характер Дениса"

Адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Чижиков заявил, что его подопечная опасается за свою жизнь. Ранее сообщалось, что девушка подала на 31-летнего хавбека заявление в полицию.

- Девушка воспринимает угрозы реально, учитывая личность и характер капитана красно-белых, - приводит слова Чижикова Телеграм-канал Mash.

Напомним, во вторник в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков в нецензурной форме угрожает супруге, обсуждая с ней бракоразводный процесс.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"