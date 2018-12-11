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Адвокат жены Глушакова: "Дарья воспринимает угрозы реально, учитывая характер Дениса"

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Адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Чижиков заявил, что его подопечная опасается за свою жизнь. Ранее сообщалось, что девушка подала на 31-летнего хавбека заявление в полицию. 

- Девушка воспринимает угрозы реально, учитывая личность и характер капитана красно-белых, - приводит слова Чижикова Телеграм-канал Mash.

Напомним, во вторник в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков в нецензурной форме угрожает супруге, обсуждая с ней бракоразводный процесс. 

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"

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