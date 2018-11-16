Адвокат заявит отвод следователю за оскорбление Кокорина

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила о том, что одному из следователей будет заявлен отвод. Во время первичного допроса этот следователь нецензурно обозвал 27-летнего футболиста.

"На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя", – написала Стукалова в Инстаграме.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были заключены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов ведется следствие по двум статьям - "Побои" и "Хулиганство".

Адвокат Кокорина рассказала о личной неприязни к нему одного изследователей