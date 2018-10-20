Адвокат Стукалова рассказала о настроении братьев Кокориных в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист, а также его младший брат Кирилл обеспечены всем необходимым в СИЗО.
- Многие спрашивают о настроении ребят, о состоянии их здоровья. Довожу до вашего сведения, что ребята держатся как мужчины! Со здоровьем у них все в порядке. Все необходимое, а именно личные вещи, средства гигиены, продукты и деньги на личном счету у них есть.
В Интернете очень много искаженной информации. Я сообщаю только те сведения, о которых мне известно лично, и в соответствии с действующим законодательством. Александр Кокорин просил всем передать слова благодарности за вашу поддержку. Идем дальше, - написала Стукалова в своем Инстаграме.
Вчера состоялось заседание в Московском городском суде. Слушались жалобы защиты. Обжаловалась мера пресечения. Ни один довод не был принят во внимание. Постановление Тверского суда об избрании меры пресечения содержание под стражей братьев Кокориных , оставлено в силе. До 8 декабря 2018 года ребята будут находиться в СИЗО 2. Многие спрашивают о настроении ребят, о состоянии их здоровья. Довожу до вашего сведения, что ребята держаться как мужчины! Со здоровьем у них все в порядке. Все необходимое, а именно личные вещи, средства гигиены , продукты и деньги на личном счету у них есть. В интернете очень много искаженной информации. Я сообщаю только только те сведения о которых мне известно лично и в соответствии с действующим законодательством. Я постараюсь и впредь держать вас в курсе новостей, но только в той части в которой я неограниченна по закону. Александр Кокорин просил всем передать слова благодарности за вашу поддержку. Идем дальше. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис
Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".