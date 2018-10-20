Адвокат Стукалова рассказала о настроении братьев Кокориных в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист, а также его младший брат Кирилл обеспечены всем необходимым в СИЗО.

- Многие спрашивают о настроении ребят, о состоянии их здоровья. Довожу до вашего сведения, что ребята держатся как мужчины! Со здоровьем у них все в порядке. Все необходимое, а именно личные вещи, средства гигиены, продукты и деньги на личном счету у них есть.

В Интернете очень много искаженной информации. Я сообщаю только те сведения, о которых мне известно лично, и в соответствии с действующим законодательством. Александр Кокорин просил всем передать слова благодарности за вашу поддержку. Идем дальше, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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