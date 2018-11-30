Адвокат Стукалова: "Обстоятельства по делу изменились в пользу Кокорина"

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, считает, что у следствия нет оснований продлевать арест футболиста и его брата. Судебное заседание по этому ходатайству пройдет 5 декабря.

"Сегодня была в СИЗО на очередных следственных действиях. Александр и его брат не понимают причин дальнейшего удержания их под стражей. Чувствуют они себя хорошо, насколько это возможно в тюрьме. О продлении срока содержания под стражей Кокориных к своему удивлению защита узнала только из СМИ. Никакого официального уведомления мы не получали. Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования. Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения.

Надеюсь, что в судебном заседании суд учтет изменения указанных обстоятельств и последствия нарушения прав на защиту и очевидную несправедливость в квалификации содеянного всеми участниками конфликта. Я надеюсь убедить суд все-таки внимательно ознакомиться в полным содержанием всех видеозаписей двух конфликтов.

Содержание видеозаписей в уголовном процессе рассматривается как данные объективного контроля, которые имеют приоритет над показаниями свидетелей, так как видеокамера не имеет собственного интереса. Скорее всего суд откажет нам в этом ходатайстве, что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона", - написала Стукалова в Инстаграме.