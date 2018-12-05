Адвокат Стукалова хотела процитировать нецензурные слова, которые употреблялись в адрес ее подзащитного. Судья прервал ее

В Тверском районном суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого.

В ходе слушаний адвокат Кокорина Татьяна Стукалова была готова процитировать нецензурные слова, которые употреблялись в адрес ее подзащитного. Но судья прервал ее. Также Стукалова заявила, что потерпевшие дают заведомо ложные показания.

– В обоих случаях потерпевшие дают заведомо ложные показания. Выводы вы будете делать на неустраненных противоречиях.

Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!