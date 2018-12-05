Адвокат Ромашов обратил внимания суда на то, что следователь оскорбил Кокорина

В Тверском районном суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого.

В ходе слушаний адвокат Кокорина Андрей Ромашов отметил, что следователь оскорбил его подзащитного, на что судья ответил, что это не имеет отношения к делу: "В целях экономии времени я вас призываю привести доводы относительно рассматриваемого вопроса".

Адвокат назвал доводы обвинения о возможности использования связей, давления на свидетелей и шанс скрыться от правосудия неподтверждаемыми.

- Никаких документов, подтверждающих эти доводы, нет. Это голые слова.

Ромашов также добавил, что Соловчук оскорблял спутниц Кокорина и Мамаева, затем сам дважды ударил Павла и один раз - Кирилла. По его мнению, сам водитель должен проходить по статье 116 УК РФ (Побои). Также он приводит разные статьи УПК, которые игнорирует следствие.

- Потерпевшие не вызвали наряд полиции. Соловчук скрылся с места происшествия. А Пак замирился с моими подзащитными. Администрация тоже не вызвала полицию. И посетители.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов)

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