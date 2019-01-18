Адвокат рассказала, что Кокорин помогает соседу по камере в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, в что футболист помогает парню, с которым содержится в одной камере в СИЗО. Она добавила, что у соседа Кокорина нет возможности нанять адвоката, но игрок оказывает ему помощь.

Форвард и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

– С кем он находится?

– Содержится вдвоем с парнем, – приводит "РИА Новости" слова Стукаловой. – Камера очень хорошая, Саша на содержание не жалуется. Камера после ремонта, но душа в камере, конечно, нет. Там тепло. Есть возможность ходить в душ в спортзале.

– Парень нормальный с Александром содержится?

– Да, нормальный парень. Но у него есть проблема: он абсолютно необеспеченный. Не может себе нанять адвоката. Так как Саша очень хороший парень, иногда он задает вопросы, консультируется по поводу процессуальных моментов. То есть Саша через нас этому парню помогает. Мы отвечаем по законодательству, по срокам.

У парня нет адвоката, а государственный адвокат практически не уделяет ему внимания и времени. Саша относится к парню с состраданием, пытается оказать посильную помощь. Естественно, все у них общее, всем Саша делится.

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