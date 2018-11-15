Адвокат попросил выпустить Павла Мамаева под залог

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил выпустить своего подопечного под залог. Суд не удовлетворил это ходатайство.

- В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Павла Мамаева. - говорится в сообщении пресс-службы суда, которое приводит РАПСИ. Суд не удовлетворил ходатайство, игрок остался под стражей.

Ранее сообщалось, что футболисту изменили обвинение, затем стало известно, что это произошло из-за технической ошибки.

Павел Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". Там они будут пребывать как минимум до 8 декабря.