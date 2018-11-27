Адвокат первой жены Тарасова объяснил, чем ему угрожает "Локомотив"

Сергей Жорин, адвокат Оксаны Пономаренко, бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, рассказал "СЭ" о ситуации с угрозами, которые поступили ему от московского клуба. Об этом юрист сообщил нашему изданию на прошлой неделе.

В свою очередь, председатель совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков заявил "СЭ" следующее: "Пусть комментирует черта лысого. Мы таких комментаторов вагон уже видели".

Напомним, что 31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял бывшей супруге алименты на содержание ребенка и на данный момент, по мнению стороны Оксаны, задолжал более 15 миллионов рублей.

15 ноября в Черемушкинском районном суде Москвы прошло заседание по иску Тарасова к бывшей супруге о снижении размера алиментов. При разбирательство по существу состоится 6 декабря.

– Угрозы заключались в том, что клуб ответил на мой адвокатский запрос так: якобы в связи с моими комментариями по делу теряется инвестиционная привлекательность клуба, – говорит Жорин. – По мнению руководства "Локомотива" это происходит не из-за игры футболистов, не из-за поведения Тарасова, а именно из-за моих высказываний – мол, если ФК установит взаимосвязь между этими вещами, то выдвинет мне иск.

Но, изучив комментарий председателя совета директоров "Локо", понял, что люди отрицают факт угроз. Но я ничего не придумываю – сами посмотрите на ответ из клуба. С тех пор – тишина. Каких-то изменений нет.

По делу тоже все по-прежнему. Ждем, когда пристав просчитает задолженность Тарасова по алиментам и принудительно взыщет ее с Дмитрия. (Арман Мкртчян)

В текущем сезоне Тарасов провел семь матчей во всех турнирах, при этом только один из них отыграл полностью.