Адвокат Пака Удунян рассказал, почему Кокорину и Мамаеву грозит до 7 лет лишения свободы

Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака, в интервью "СЭ" рассказал, что формулировка "группа лиц" может отягчить участь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По его словам, игрокам за подобное деяние грозит до семи лет лишения свободы.

– Примирения сторон быть не может, дело в любом случае дойдет до суда, а формулировка "группа лиц" может отягчить участь футболистов?

– Да, деяние, совершенное группой лиц, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. У каждого в группе лиц указана своя роль. Мамаев говорит, что Пака не бил. Но хулиганство заключается в грубом нарушении общественного порядка – в данном случае с использованием стула как орудия. У каждого была своя роль: кто-то мог бить, кто-то кричать, кто-то – обзывать, кто-то – следить за тем, чтобы никто не помешал.

– Правильно понимаю, что Кокорин пел песню "Гангам стайл", желая тем самым оскорбить Пака?

– Не могу этого исключать.

– Вы почувствовали в словах футболистов искреннее раскаяние? Или их высказывания продиктованы желанием быстрее покинуть тюрьму?

– Вчера с часу дня до десяти часов проходили очные ставки, все сильно устали. И честно говоря, не могу оценить, не зная точно характеры футболистов, когда они говорят искренне, когда лукавят. Но извинения были, они занесены в протокол. С какой целью – потому, что есть совесть, или с намерением избежать ответственности – сказать не берусь.

– Важная деталь – стороны не пожали друг другу руки. Это Пак отказался жать руку, или футболисты ее не протянули?

– Не видел, чтобы кто-то кому-то подавал руку. Это следственный изолятор, а не дружеская беседа.

– Есть версия, что запись из кафе, которая появилась в СМИ – не полная. На полной якобы видно, что Пак и Кокорин пожали друг другу руки.

– Это неправда. Я этого не видел.​

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