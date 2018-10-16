Адвокат Пака подтвердила: чиновник не имеет претензий к Мамаеву

Адвокат директора департамента Минпромторга Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что ее клиент не имеет претензий к хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву.

- Сегодня состоялись очные ставки между потерпевшими и подозреваемыми, - говорится в рассылке для СМИ от имени адвоката Шатихиной. - Часть следственных действий еще идет. Это обычная рутинная процедура в случае расхождения показания. По действиям с участием доверителя Пака были подтверждены ранее данные им показания. В целом, все участники дали подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

В отношении действий Павла Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже не отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Климентьевичу Паку он не участвовал.

Примирение оформляется по определенным составам и актом. И о мировой нет речи на данный момент.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн