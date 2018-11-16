14:13 | Футбол — РПЛ

Адвокат обжаловал решение суда не рассматривать ходатайство об освобождении Мамаева под залог

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Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов обжаловал решение Тверского суда Москвы. Ранее суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении футболиста под залог.

- Решение судьи является незаконным, нарушающим права на защиту, состязательность и доступ к правосудию, несмотря на то, что вопреки требованиям статей 7, 122 УПК РФ обжалуемое решение не было облечено в форму судебного акта, оно по сути таковым является, - цитируют адвоката РИА Новости.

Бушманов просит Мосгорсуд отменить это решение, а также отправить на новое рассмотрение ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО по решению суда. Им вменяют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181116/1146057055.html

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