Адвокат обжаловал решение суда не рассматривать ходатайство об освобождении Мамаева под залог

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов обжаловал решение Тверского суда Москвы. Ранее суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении футболиста под залог.

- Решение судьи является незаконным, нарушающим права на защиту, состязательность и доступ к правосудию, несмотря на то, что вопреки требованиям статей 7, 122 УПК РФ обжалуемое решение не было облечено в форму судебного акта, оно по сути таковым является, - цитируют адвоката РИА Новости.

Бушманов просит Мосгорсуд отменить это решение, а также отправить на новое рассмотрение ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО по решению суда. Им вменяют статьи "Побои" и "Хулиганство".