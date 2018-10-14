Адвокат - о "фокусах" Глушакова: "Около 300 миллионов рублей было выведено с общих семейных счетов"

Адвокат Сергей Жорин подчеркнул: полузащитник "Спартака" Денис Глушаков допустил ряд серьезных ошибок в ходе бракоразводного процесса со своей супругой, который теперь может обернуться для него уголовным преследованием.

По оценке Жорина, футболисту удалось утаить около 200 миллионов рублей, прежде чем представители Дарьи Глушаковой подали иск о разделе совместного имущества и ходатайство об обеспечительном аресте на счета, недвижимость и автотранспорт, принадлежавшие семье Глушаковых.

Напомним, ранее стало известно, что 24 сентября Денис Глушаков подал в районный суд Миллерово иск к своей супруге с требованием развода и алиментов на содержание детей. Однако ответчику удалось убедить судей, что дело должно рассматриваться по месту проживания семьи в Москве.

– Были выведены еще 100 миллионов рублей. Итого – около 300 миллионов рублей совместно нажитых средств было выведено с общих счетов семейных, – цитирует Жорина kp.ru. - Это уже серьезное нарушение, здесь уже вопрос возникает как к самому Глушакову, так как нарушение прямого запрета суда влечет за собой уголовное наказание, также вопросы возникают со стороны Центрального банка к тем банкам, которые не выполнили запрет суда.

Вместо того, чтобы расторгнуть брак и поделить имущество в соответствии с законом, он каждый раз предпринимает попытки каких-то "фокусов", но настолько прозрачные и очевидные, что возникает большое количество вопросов: либо его подставляют его советчики, либо это его личная инициатива.

Но мы видим, что он действительно рискует понести уголовное наказание, если те обстоятельства, о которых я сказал, найдут документальное подтверждение. А мы, безусловно, запросим еще раз выписки, и в случае, если это соответствует действительности, мы подготовим заявление в правоохранительные органы, по итогам проверки должны будут вынести процессуальное решение, есть ли состав преступления в этих действиях (Глушакова).