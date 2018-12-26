Адвокат: матч Кокорина и Мамаева с командой администрации СИЗО не состоится

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что проведение футбольного матча между командами заключенных и администрации "Бутырки" не планировалось. Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых, его младший брат Кирилл, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий смогут принять участие в этой встрече.

- После сегодняшнего посещения следственного изолятора с целью получения уведомления об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого я убедилась, что старый принцип адвокатуры: "Не мешай следователю, а дело он развалит сам" работает в полном объеме по настоящему уголовному делу.

Сегодня в 4-й раз перепредъявили обвинение ребятам, сделали это, как обычно, незаконно для устранения технических ошибок, что противоречит предписаниям ст. ст. 171, 172, 175 УПК РФ.

Даже постановление о привлечении в качестве обвиняемого на 4-х листах 18 следователей 4 раза не смогли сочинить и составить без ошибок, представьте себе, что мы ожидаем увидеть в самом уголовном деле, состоящем, примерно, из 10 томов, наверное, это будет одна сплошная ошибка.

Сегодня предварительное следствие окончено. После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд.

Мы возмущены тем, что недоработки и волокита следствия и его предвзятость являются основаниями необоснованного содержания под стражей обвиняемых достаточно значительный срок, явно несопоставимый с предметом расследования.

Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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