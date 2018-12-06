Адвокат Мамаева: "Завтра или в понедельник подадим апелляцию на решение суда о продлении срока содержания Павла под стражей"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева сообщил, что подаст апелляцию на решение Тверского суда города Москвы о продлении срока содержания Мамаева в СИЗО "Бутырка". Апелляция будет подана завтра или в понедельник.

Напомним, вчера, 5 декабря суд решил оставить футболиста "Краснодара", а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина под стражей до 8 февраля 2019 года. Напомним, Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Срок подачи апелляции – до понедельника следующей недели. Ее обязаны рассмотреть в Мосгорсуде в течение трех суток с момента поступления. Мы планируем обжаловать решение суда завтра или в понедельник, – рассказал Бушманов. (Иван Торопцев)