Адвокат Мамаева: "У суда нет никаких оснований продлевать срок задержания Павла"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал "СЭ" о своих ожиданиях от завтрашнего заседания Тверского районного суде Москвы, на котором решится, останется ли его подзащитный, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин под стражей до 8 февраля 2019 года.

Футболисты находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с 8 октября, им предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Следствие подало ходатайство о продлении срока ареста игроков еще на два месяца в связи с необходимостью завершить все экспертизы.

- У суда нет никаких оснований продлевать срок задержания футболистов, - сказал Бушманов. - Но ведь часто так и продлевают, закрывая глаза на все нарушения и голословные типовые доводы следствия.

- Следствие просит оставить Кокорина и Мамаева под стражей только потому, что не завершены какие-то экспертизы - или речь все же идет о чем-то еще?

- Речь только об экспертизах. А не завершены они потому, что несвоевременно начаты.

- Следствие могло так поступить, чтобы появилась возможность продержать футболистов в СИЗО подольше?

- Да, именно так. Это один из часто практикуемых следствием пируэтов для оправдания своего бездействия и волокиты.

- Каковы ваши ожидания перед заседанием? Есть ли возможность, что суд примет решение в вашу пользу?

- Искренне рассчитываю, что судья проявит независимость и мудрость. В конечном итоге, нашей стороной и обществом будет положительно воспринято только то решение, которое основано исключительно на строгом соблюдении требований закона и является полноценным обоснованным судебным актом, а не еще одной констатацией показушной вакханалии, которая творится в этом деле и по сей день. Поступать по закону и совести, конечно, сложнее, учитывая реалии сегодняшнего отечественного судопроизводства и особенности данного уголовного дела, отягощенного своей публичностью. Но как раз на примере таких дел и надо начинать показывать пример истинного правосудия, а не театрального, чтобы пресечь даже мысль о предрешенности. (Иван Торопцев)

Завтра Кокорина и Мамаева отпустят?! Что происходит?