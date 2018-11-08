Адвокат Мамаева: "У администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что его подзащитному, а также нападающему "Зенита" Александру Кокорину сокращено количество тренировок в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с пяти до двух раз в неделю.

Об этом сегодня сообщило издание "Росбалт". Футболисты помещены под стражу в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" – они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Видимо, это решение связано с большим количеством других желающих посещать спортзал, – сказал Бушманов. – Насколько я знаю, в "Бутырке" всего два зала, хотят попасть в них многие, причем, скорее, не для поддержания формы, а чтобы воспользоваться душевой. К тому же, не исключено, что сейчас в СИЗО функционирует только один спортзал, другой может находиться на ремонте, но этого точно не знаю.

– Вы подавали жалобу на то, что Мамаеву урезали время на занятия?

– В любом случае, вопрос решает администрация. Это ведь связано с внутренним распорядком "Бутырки". Руководство СИЗО может пойти или не пойти навстречу с учетом возможностей учреждения. Мы подавали заявление на пятидневное посещение, но обжалование с Павлом не обсуждали.

Думаю, ситуацию урегулируют, исходя из текущего положения вещей в СИЗО. Считаю, администрация должна обеспечить футболистам пятидневные тренировки, поскольку они для игроков, как для профессиональных спортсменов, жизненно необходимы.

– Какие действия предпримете, если администрация не пойдет навстречу?

– Это не процессуальный момент, на который защита может жаловаться. Есть правозащитники, представители уполномоченного по правам человека, которые периодически посещают изоляторы, они могут обратиться к руководству СИЗО. Впрочем, даже если Мамаева и Кокорина вообще не будут выводить в спортзал, очень сложно повлиять на администрацию, там всегда найдутся какие-то причины или отговорки, чтобы этого не делать.

Закон о содержании под стражей вообще не содержит никаких законодательных норм относительно возможности находящихся в СИЗО заниматься спортом. Все сделано на усмотрение руководства учреждений, это не регулируется никакими нормативными документами. (Иван Торопцев)

Кокорину и Мамаеву сократили время на занятия спортом в СИЗО