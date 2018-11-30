Адвокат Мамаева: "Судья единолично отклонила передачу кассационной жалобы в президиум Мосгорсуда"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал "СЭ" факт отклонения Мосгорсудом кассационной жалобы на арест футболиста. Ранее появилась информация, что суд отказался передавать жалобы на арест Мамаева, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина на рассмотрение президиума.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участием в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Кокорин и Мамаев находятся в московском СИЗО "Бутырка", где пробудут до 8 декабря текущего года.

– Кассационную жалобу отклонили без рассмотрения, так же, как и ходатайство о выпуске Мамаева под залог? – вопрос Бушманову.

– Нет, здесь все иначе. Судья рассмотрела кассационную жалобу единолично и отклонила ее, не передавая на ее в президиум Мосгорсуда, хотя для этого имелись достаточные основания. (Иван Торопцев)