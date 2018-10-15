Адвокат Мамаева сообщил о намерении обжаловать решение суда об аресте игрока

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что защита игрока собирается обжаловать решение суда об аресте игрока.

Напомним, ранее футболисты были арестованы судом на два месяца за хулиганство. Они вместе с друзьями избили трех человек в Москве. Инцидент попал на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.

- Сейчас я еду подавать апелляционную жалобу, - цитирует "РИА Новости" слова Бушманова.

11 октября Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря из-за подозрений в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

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