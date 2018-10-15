11:51 | Футбол — РПЛ

Адвокат Мамаева сообщил о намерении обжаловать решение суда об аресте игрока

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Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что защита игрока собирается обжаловать решение суда об аресте игрока.

Напомним, ранее футболисты были арестованы судом на два месяца за хулиганство. Они вместе с друзьями избили трех человек в Москве. Инцидент попал на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.

- Сейчас я еду подавать апелляционную жалобу, - цитирует "РИА Новости" слова Бушманова.

11 октября Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря из-за подозрений в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

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https://rsport.ria.ru/football/20181015/1144039525.html

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