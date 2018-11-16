Адвокат Мамаева: "Следствие нарушает права на защиту"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" о новых подробностях в деле футболиста. Вчера издание "Росбалт" сообщило, что ГСУ ГУ МВД Москвы изменило обвинение, предъявленное хавбеку, изменено.

Это произошло после вмешательства столичной прокуратуры, выявившей нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений Мамаеву. Он проходит по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" и заключен под стражу в СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

- Нам перепредъявили обвинение, - подтвердил Бушманов. - Также мы подали кассационную жалобу на решение об аресте и ходатайство о применении меры пресечения в виде внесения залога, которое незаконно не приняли к рассмотрению. Решение об отклонении рассмотрения этого ходатайства уже обжаловано.

- Почему считаете, что с вами поступили не по закону?

- Если он предусматривает, что у защитника есть право обратиться с ходатайством о применении залога в суд и там обязаны его рассмотреть, а судья заявляет, что такого права нет, то, конечно, это незаконно и требует вмешательства вышестоящих инстанций. Мы обжаловали решение суда и оно, надеюсь, будет отменено.

- То есть, суду придется рассмотреть ходатайство о залоге. Какова вероятность выхода Мамаева на свободу?

- Мы настаиваем на рассмотрении этого вопроса. Изменять меру пресечения или нет - решать суду. Считаем, что обстоятельства, которые учитывались ранее при выборе меры пресечения, существенно изменились, поэтому имеются основания для избрания менее строгой нормы.

- Возвращаясь к обвинению: что именно поменялось?

- Устранены некоторые нарушения, но не все. Надеюсь, в дальнейшем следствие разберется и с остальными, более существенными, в отношении необоснованности квалификации действий по статье "Хулиганство", на которые обращает внимание защита.

- То есть, статьи остались те же, но что-то изменилось в деталях.

- Да.

- Что именно?

- Пока не могу сказать. Я обращался в прокуратуру, указывал на конкретные нарушения. На что-то там отреагировали, на что-то - нет. На следующей неделе направлю дополнительную жалобу, поскольку в прокуратуре приняли во внимание не на все моменты, на которые указывала наша сторона. Присутствуют нарушения прав на защиту, которые продолжаются в ходе расследования.

- Какие именно?

- Следствие необоснованно отклоняет некоторые важные ходатайства. Мы обращаем внимание на то, что обвинение не соответствует собранным по делу доказательствам, что явно необоснованна квалификация по тяжкому составу преступления, ведь речь идет о хулиганстве. К нему Мамаев не причастен, поэтому следствие предъявляет ему заведомо незаконное обвинение. На этой позиции наш сторона настаивала изначально и продолжает настаивать.

- Верно ли, что такая же ситуация и с другими обвиняемыми по этому делу, например, с Александром Кокориным?

- Я отвечаю только за своего подзащитного, поэтому об остальных мне не известно. Стоим на том, чтобы ответственность персонифицировали, то есть, чтобы каждый ответил за то, что совершил. (Иван Торопцев)

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