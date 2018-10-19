Адвокат Мамаева: "Решение об отклонении апелляции было ожидаемым"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал "СЭ" отклонение апелляции на взятие его клиенту под стражу. Заседание в Московском городском суде прошло в пятницу. Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин были помещены в СИЗО №2 11 октября на срок до 8 декабря за нанесение побоев и хулиганские действия в отношении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Решение было ожидаемым, прогнозируемым, – сказал Бушманов. – В любом случае мы уважительно относимся к любому решению суда. Мы готовы принять решение, а дальше – либо обжаловать, либо заявлять самостоятельное ходатайство об изменении на той или иной стадии следствия меры пресечения.

– Надеюсь, что рано или поздно этот вопрос будет решен положительно, – отметил адвокат. – В том числе с учетом возможной переквалификации действий Мамаева по поводу его обвинения в хулиганских действиях, к которым он абсолютно непричастен. У нас есть веские основания об этом говорить – и фактические, и юридические. Наша позиция базируется на фактических обстоятельствах уголовного дела, которое уже более-менее исследовано. Все выводы (следствия. – Прим. "СЭ") основаны на предположениях, они голословны.

– Вы говорили о здоровье ребенка Мамаева. Там что-то серьезное?

– Там есть определенные моменты, связанные с изменениями здоровья за период нахождения Павла под стражей. Мы эти данные приобщили. Безусловно, мы попросили суд их не оглашать. Полагаю, суд эти моменты учел. Но в дальнейшем мы будем оперировать в том числе и этим доводом, потому что Павлу необходимо быть с семьей и поддерживать ее морально и эмоционально.

– Каковы ваши дальнейшие шаги?

– Мы можем обратиться как к вышестоящему руководителю следственных органов. Ставить вопрос о необоснованности привлечения (Мамаева) в качестве обвиняемого. У нас для этого есть основания – как фактические, так и юридические. Также можем обратиться в надзорные органы – речь идет о прокуратуре. (Андрей Михайлов)