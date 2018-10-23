Адвокат Мамаева рассказал об отношениях футболиста с сокамерником

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью "СЭ" заявил, что 30-летний футболист находится в нормальных отношениях со своим сокамерником в СИЗО-2 "Бутырка".

- У Павла нормальная коммуникация и с сокамерником, и с сотрудниками изолятора, - сказал Бушманов. - К нему относятся с вниманием и каких-либо эксцессов не допускается. Дело резонансное, так что контролируется всеми возможными службами, в том числе – общественными наблюдательными комиссиями.

Знаю, что его посещали, и представители уполномоченного по правам человека города Москвы и постоянно навещают члены ОНК, которая следит и за условиями содержания и за тем, чтобы не происходило нарушений. Постоянный и пристальный контроль осуществляется буквально каждый день – здесь не может быть допущено каких-либо нарушений законодательства. (Арман Мкртчян)

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

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