Адвокат Мамаева предоставил в суде характеристику от "Краснодара", адвокат Кокорина - от "Зенита" и "Локомотива"

В Тверском районном суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого. В ходе слушаний адвокат Мамаева Игорь Бушманов предоставил в суде положительную характеристику на игрока от его клуба "Краснодара". Также положительные характеристики на Александра Кокорина выдали "Зенит" и "Локомотив" – их предоставил адвокат форварда Андрей Ромашов.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!