Адвокат Мамаева подал жалобу в прокуратуру по поводу волокиты с организацией дела

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов подал жалобу в прокуратуру. Он пожаловался на неэффективную организацию и волокиту при ознакомлении с материалами дела.

Напомним, Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, на данный момент находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

- Сегодня я направил жалобу в прокуратуру по вопросу волокиты и неэффективной организации ознакомления с делом. Следствие явно создает основания для того, чтобы обратиться с повторным ходатайством о продлении срока следствия и срока содержания под стражей обвиняемыми, - цитируют адвоката "РИА Новости". - В отношении лиц, которые содержатся под стражей, материалы дела для ознакомления должны быть предоставлены не позднее, чем за 24 дня до истечения срока, сейчас осталось чуть более двух недель.

Срок содержания под стражей у Кокорина и Мамаева истекает 8 февраля.

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