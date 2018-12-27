Адвокат Мамаева: "Павел подтвердил, что принял предложение сыграть в футбол в СИЗО"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева подтвердил, что футболист дал согласие на участие в матче в московском СИЗО-2 "Бутырка", в котором содержится под стражей. Помимо него, там находятся форвард "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.

- Достоверно могу утверждать, что Мамаеву поступало предложение поучаствовать в футбольном матче, как от Общественной наблюдательной комиссии, так и от руководства СИЗО, - сказал Бушманов. - Вчера встретился с Павлом, он подтвердил, что принял предложение сыграть и в целом достаточно позитивно относится к этой идее.

- Зампред ОНК Ева Меркачева сказала, что у нее на руках есть письменное заявление Мамаева по поводу матча, которое уже утвердили.

- Да, все верно, вопрос проведения встречи согласован с ФСИН. Правда, понадобится разрешение от следователя, если помимо Павла на поле выйдут и другие обвиняемые по тому же делу - то есть, Кокорины или Протасовицкий. Полагаю, что это, скорее, формальность, препятствий возникнуть не должно. Не думаю, что следователь станет возражать, учитывая, что вчера объявили о завершении расследования.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". В начале декабре суд продлил их аресты до 8 февраля 2019 года. (Иван Торопцев)

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