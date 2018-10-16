Адвокат Мамаева: "Павел не причастен к инциденту с Паком"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, в интервью "СЭ" отметил, что его подзащитный не причастен к инциденту в московском кафе, в результате которого был избит чиновник Минпромторга Денис Пак.

– Сторона Пака утверждает, что провокации с его стороны не было, и что компания, в числе которых были Мамаев и Кокорин, сами оскорбляли его. Почему у вас другая точка зрения?

– Мы еще раз обращаем внимание на то, что к инциденту с Паком Мамаев не причастен. Поэтому комментировать какие-то обстоятельства, связанные с показаниями Пака, мы считаем нецелесообразным.

– Какое значение имеет то, что Павел и Александр извинились за свои действия перед Паком и другими пострадавшими?

– Это влияет на степень ответственности, на меру наказания – раскаяние, содействие предварительному расследованию. Здесь учитывается, что им, к сожалению, предъявляется обвинение в совершении тяжкого преступления. Оно не предусматривает прекращения уголовного преследования в связи с примирением сторон. Эта позиция может учитываться судебными органами при принятии процессуальных решений, в том числе касающихся меры пресечения обоих фигурантов.

– Будете ли вы добиваться смягчения статьи до "Побоев", как это и было изначально?

– Сейчас он подозревается в совершении хулиганства. Одновременно возбуждено дело по факту причинения побоев. Это что касается Пака. Мы ставим вопрос о том, что мы не причастны к данному деянию и считаем, что в связи с непричастностью уголовное дело в отношении Мамаева должно быть прекращено по так называемым "реабилитирующим основаниям" – когда оно прекращается, человек получает право на реабилитацию.

Что касается нанесения телесных повреждений, это уже вопрос квалификации – было ли это хулиганство, или же другое – легкий вред здоровью, или средней тяжести. (Андрей МИХАЙЛОВ)

Полная версия интервью Игоря Бушманова

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн