Адвокат Мамаева обвинил "Краснодар" в самоуправстве

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что клуб не имеет права отказывать жене футболиста Алане в возвращении автомобиля. Супруга 30-летнего полузащитника ранее заявила, что "быки" не отдают ей Mercedes AMG G63.

- Действия сотрудника клуба, который не хочет отдавать автомобиль, можно классифицировать по статье 330 УК РФ "Самоуправство", - приводит слова Бушманова "Комсомольская правда". - Отказывать возвращать авто Павлу, равно как и его супруге Алане, в клубе не имеют право. Тем более, что просьба вернуть машину исходила от самого владельца.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокоринымбыли взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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