Адвокат Мамаева: "Обвинение в хулиганстве Павлу не предъявлено"

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева прокомментировал очную ставку своего клиента с потерпевшими от действий футболиста. Следственное действие произошло сегодня в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Дело против полузащитника "Краснодара" возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

- Может ли дело быть переквалифицировано на менее тяжкую статью? – вопрос Бушманову.

- В действиях Мамаева защита не усматривает действий по статье 213, которые ему вменяются следствием. Вчера мы заявили ходатайство, чтобы уголовное преследование в отношении Мамаева было прекращено по статье о "Хулиганстве" за его непричастностью к совершению данного преступления. Поскольку объективные доказательства, которые имеются в деле свидетельствуют в пользу подзащитного.

- Чиновник Минпромторга Сергей Гайсин подтвердил, что Мамаев не участвовал в нападении на него.

- Хулиганские действия совершались, по версии следствия, в кафе с грубым нарушением общественного порядка. К данным действиям Мамаев непричастен, как и к причинению телесных повреждений Денису Паку. По Гайсину были обоюдные действия, но они не могут входить в состав хулиганства. Здесь речь идет о побоях. Это та статья, которая предусматривает, в том числе, прекращение уголовного преследования за примирением сторон. Данное преступление - небольшой тяжести, по нему не применяется мера пресечения в виде ареста.

- Следствие согласилось исключить хулиганские действия по отношению к Паку? Он же сказал, что в них Мамаев не участвовал.

- В настоящее время Мамаев является подозреваемым в совершении данного преступления. Официальное обвинение ему пока не предъявлено. Надеюсь, что следствие, уже оценив собранные доказательства, в том числе - показания ряда свидетелей, даст правильную юридическую оценку и не будет вменять Павлу надуманные обвинения, потому что рано или поздно придется прекратить дело. Пак сказал, что к избиению Мамаев не причастен и каких-либо выкриков и оскорблений с его стороны не слышал.

- В том числе, и расистского характера?

- Да. Об этом наглядно свидетельствует видеозапись. В момент основного инцидента связанного с действиями в отношении Пака, Мамаев находился в другом месте, сидел за столом и участия в конфликте не принимал.

- Пятый человек из компании, в которой были футболисты, проходит по делу как свидетель? Сейчас задержаны только четверо.

- Действительно, четверо по данному делу уже арестованы. Все остальные лица, как я понимаю, являются свидетелями.

- Мамаев и остальные фигуранты все еще находятся на карантине в СИЗО?

- Да. Павел считает свой поступок аморальным, приносит извинения, в том числе – болельщикам и жителям страны. Переживает, что инцидент повлиял на его репутацию, его семью и отношение общества. (Александр Рогулев)