Адвокат Мамаева – о возможном выходе футболиста из СИЗО: "Это будет справедливое решение"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился с "СЭ" мнением о возможности выхода своего подзащитного из СИЗО до наступления Нового года.

Прокуратура Москвы изучила материалы уголовного дела, возбужденного против футболиста, в связи с обращениями Бушманова, и выявила ряд существенных нарушений, допущенных следствием. В том числе, связанных с обвинением игрока по статье 213-й УК РФ "Хулиганство". Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заключены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка". Обоим предъявлены обвинения по статьям 116-й ("Побои") и 213-й ("Хулиганство") УК РФ за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

Изначально футболисты должны были пробыть в "Бутырке" до 8 декабря текущего года, но Тверской суд Москвы по просьбе следствия продлил содержание под стражей до 8 февраля 2019 года. Адвокаты подали апелляции на это решение суда, Мосгорсуд рассмотрит их 18 декабря.

– То, что прокуратура обнаружила нарушения в действиях следствия, позволяет рассчитывать, что Павел может выйти из СИЗО раньше 8 февраля?

– Конечно, мы в очередной раз рассчитываем, что вышестоящий суд учтет наши доводы, проявит принципиальность и независимость, продемонстрировав на примере этого публичного дела недопустимость использования своих полномочий вопреки законным интересам граждан и правосудия. У общества нужно формировать доверие к суду и его решениям, которые должны быть строго законными и мотивированными.

Для этого нужно всего лишь отказать в удовлетворении в большей части голословного ходатайства следствия, выбрав для обвиняемых меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Это будет справедливо, а для подзащитных и их семей станет новогодним подарком.

Уверен, что неравнодушная и не злая часть общества такой вердикт воспримет положительно. Негатива вокруг этого дела и так уже много– пора снизить его уровень. (Иван Торопцев)