Адвокат Мамаева: "Не вижу препятствий для проведения матча в "Бутырке"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил "СЭ", что его клиент не менял решения и намерен принять участие в футбольном матче на территории СИЗО №2 "Бутырка", где он заключен до 8 февраля по делу об избиении федерального чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Другими фигурантами дела являются нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий.

Также Бушманов высказался по поводу заявления некоторых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые считают, что если матч состоится, ФСИН нарушит несколько статей закона о содержании под стражей.

– Как можете прокомментировать заявление некоторых членов ОНК Москвы о готовности обратиться в Генпрокуратуру и СК РФ для оценки действий должностных лиц ФСИН по поводу проведения матча?

– Не знаком с таким заявлением. Знаю, что один из членов ОНК, Ева Меркачева, является соорганизатором. Это же не матч, а просто спортивное мероприятие в условиях изоляции. Там все режимные условия будут соблюдены. Не вижу никаких, в том числе правовых, препятствий для непроведения данного мероприятия.

– В заявлении ОНК отмечается, что проведение матча нарушит несколько статей закона о содержании под стражей.

– Не знаком с этим заявлением, так что дать соответствующую оценку дать не могу.

– Как Павел оценивает свою физическую готовность?

– Павел дал письменное согласие, свое намерение принять участие в матче он не менял.

– Недавно Александр Кокорин жаловался на боли в колене. Нет ли у Павла проблем со здоровьем?

– У Павла тоже были травмы, связанные со спортивной деятельностью. Я так понимаю, он не видит препятствий участию в этом матче. Это же будет сокращенный по времени, мини-футбольный матч. Не думаю, что это может как-то повлиять на здоровье кого-либо из участников этого мероприятия.

– Есть ли информация о том, посетят ли матч в "Бутырке" Пак, Гайсин и Соловчук?

– Конечно, нет. Это неизвестно. Вряд ли будут приглашать потерпевших. В любом случае, Павел не возражает. Это была бы дополнительная возможность, в том числе, принять меры к примирению с одним из потерпевших, в отношении которого были совершены действия, являющиеся основанием для обвинения. (Андрей Михайлов)​

ОНК обратится в Генпрокуратуру и СК РФ в случае проведения футбольного матча с участием Кокорина и Мамаева