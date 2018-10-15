Адвокат Мамаева: "Конфликты с сокамерниками? Они невозможны в таких условиях"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" о состоянии игрока после встречи с ним в СИЗО-2 "Бутырка". Хавбек по решению Тверского районного суда заключен под стражу до 8 декабря.

– Сейчас Павел в ровном, нормальном состоянии, – сказал Бушманов. – Он готов активно защищать себя, надеется на благоприятный результат, который позволит ему в дальнейшем продолжить свою профессиональную спортивную деятельность и воссоединиться с семьей.

– Удалось ли поладить с сокамерниками? Не было ли конфликтов?

– Какие могут быть конфликтные ситуации у тех, кто находится в одинаковых условиях? Они вполне сносные для такого учреждения. Каких-либо неудобств Мамаев не испытывает.

Мамаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", по ней игроку грозит до семи лет лишения свободы. Полузащитник участвовал в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Андрей Михайлов)