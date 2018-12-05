Адвокат Мамаева Бушманов: "Учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста хавбека, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, заявил, что следствие лукавит, когда говорит об активном сборе доказательств.

Ранее Бушманов предоставил характеристику Мамаева от "Краснодара" и от соседей.



– В расследовании остались только технические мероприятия. Следствие лукавит, когда говорит об активном сборе доказательств. Допускается лукавство и попытки ввести суд и общественность в заблуждение. По неизвестным нам причинам Соловчук пока не воспользовался компенсацией. От Мамаева до Пака было 3 метра 70 сантиметров. Более чем достаточно.

Учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог. Закон не только суров. Он должен быть и гуманным.

Дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого слушаются в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокориных Светлана, отчим Александра и отец Кирилла Кокорина Кирилл Логинов, а также отец Мамаева Константин и его супруга Алана.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!