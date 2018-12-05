Адвокат Мамаева: "Будем защищаться всеми доступными способами"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал "СЭ" сегодняшнее решение Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания футболиста под стражей до 8 февраля 2019 года. Мамаеву, а также нападающему "Зенита" Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
- Конечно же, обстоятельства дела, данные о личности Мамаева и наши доводы в опровержение голословных утверждений следствия позволяли суду принять иное решение, - считает Бушманов. - Но наши надежды на компромиссность суда в вопросе о мере пресечения, к сожалению, пока не оправдались. Будем и впредь защищаться всеми доступными способами. Конечно, действуя, в отличие от следствия, не путем лукавства и стремления выдать желаемое за действительно, а апеллируя аргументами закона и доказательственной базы по делу, которое однозначно свидетельствует в нашу пользу. Время покажет, кто прав. (Иван Торопцев)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/kokorin-i-mamaev-zasedanie-tverskogo-suda-moskvy-po-prodleniyu-zaklyucheniya-pod-strazhu-do-8-fevralya-live-1486948/