Адвокат Кокорина: "Суд в должной мере не учел документы о залоге"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что мать игрока была готова заплатить 10 миллионов рублей залога за старшего сына. Ее коллега Олег Попов посетовал на то, что Мосгорсуд во время рассмотрения апелляции их клиента не учел в должной мере документы об этом прошении.

– Подали все необходимые документы, чтобы избрать альтернативную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Это и залог, и поручительство, и домашний арест, – сказал Попов. – Документы в полном объеме были переданы суду, но он их не учел в должной мере. Поэтому получили то, что получили. (Андрей Михайлов)