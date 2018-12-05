Адвокат Кокорина: "Суд не стал вдаваться в проверку доводов сторон"

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о сегодняшнем судебном заседании. Напомним, Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, останется под стражей до 8 февраля.
По итогам сегодняшнего судебного разбирательства, происходившего при нарушении прав на защиту адвокатов Кокориных, которых судья ограничил в обосновании возражения на заявленное следователем ходатайство, вынесено постановление суда, которое содержит пересказ ходатайства следователя, а обосновано только тем, что ходатайство следователя составлено с соблюдением требования закона, надлежащим должностным лицом, с согласия надлежащего руководителя, в установленный законом срок... Возражения адвокатов и защиты не вошли в содержание постановления суда, который ограничился общей фразой, что они просто имели место, причем от всех сразу обвиняемых и от всех сразу защитников, - написала адвокат в Инстаграме. - Из смысла постановления суда можно сделать вывод, что суд не стал вдаваться в проверку доводов сторон, поскольку надлежащему следователю возражают обвиняемые и защитники, которые не получили в постановлении суда оценки как надлежащие лица. При этом отводов ненадлежащим защитникам заявлено не было, а также не разъяснен критерий по которому определяются признаки надлежащего лица. С позиции разумного, любое надлежащее лицо только по этому признаку может удерживать под стражей остальных лиц. Парадокс в том, что если бы ходатайство было подано ненадлежащим лицом оно бы вообще не было принято судом.
По итогам сегодняшнего судебного разбирательства, происходившего при нарушении прав на защиту адвокатов Кокориных, которых судья ограничил в обосновании возражения на заявленное следователем ходатайство, вынесено постановление суда, которое содержит пересказ ходатайства следователя, а обосновано только тем, что ходатайство следователя составлено с соблюдением требования закона, надлежащим должностным лицом, с согласия надлежащего руководителя, в установленный законом срок. Полномочия автора ходатайства подтверждены исследованными судом документами. Возражения адвокатов и защиты не вошли в содержание постановления суда, который ограничился общей фразой, что они просто имели место, причем от всех сразу обвиняемых и от всех сразу защитников. И в этой связи суд естественно не мог не придти к выводу о необходимости продления срока содержания под стражей на два месяца, поскольку возражения защиты опровергаются по мнению суда подтверждением факта надлежащей должности автора ходатайства. Из смысла постановления суда можно сделать вывод, что суд не стал вдаваться в проверку доводов сторон, поскольку надлежащему следователю возражают обвиняемые и защитники, которые не получили в постановлении суда оценки как надлежащие лица. При этом отводов ненадлежащим защитникам заявлено не было, а также не разъяснен критерий по которому определяются признаки надлежащего лица. С позиции разумного, любое надлежащее лицо только по этому признаку может удерживать под стражей остальных лиц. Парадокс в том, что если бы ходатайство было подано ненадлежащим лицом оно бы вообще не было принято судом. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис
Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/kokorin-i-mamaev-zasedanie-tverskogo-suda-moskvy-po-prodleniyu-zaklyucheniya-pod-strazhu-do-8-fevralya-live-1486948/