Адвокат Кокорина: "Суд не стал вдаваться в проверку доводов сторон"

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о сегодняшнем судебном заседании. Напомним, Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, останется под стражей до 8 февраля.

По итогам сегодняшнего судебного разбирательства, происходившего при нарушении прав на защиту адвокатов Кокориных, которых судья ограничил в обосновании возражения на заявленное следователем ходатайство, вынесено постановление суда, которое содержит пересказ ходатайства следователя, а обосновано только тем, что ходатайство следователя составлено с соблюдением требования закона, надлежащим должностным лицом, с согласия надлежащего руководителя, в установленный законом срок... Возражения адвокатов и защиты не вошли в содержание постановления суда, который ограничился общей фразой, что они просто имели место, причем от всех сразу обвиняемых и от всех сразу защитников, - написала адвокат в Инстаграме. - Из смысла постановления суда можно сделать вывод, что суд не стал вдаваться в проверку доводов сторон, поскольку надлежащему следователю возражают обвиняемые и защитники, которые не получили в постановлении суда оценки как надлежащие лица. При этом отводов ненадлежащим защитникам заявлено не было, а также не разъяснен критерий по которому определяются признаки надлежащего лица. С позиции разумного, любое надлежащее лицо только по этому признаку может удерживать под стражей остальных лиц. Парадокс в том, что если бы ходатайство было подано ненадлежащим лицом оно бы вообще не было принято судом.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля: Live!