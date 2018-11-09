Адвокат Кокорина: "Следствие не ходатайствовало о продлении содержания Александра под стражей до 8 февраля"

Олег Попов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом "СЭ" опроверг информацию о возможном продлении срока пребывания футболиста до под стражей до 8 февраля. Об этом в четверг сообщило издание "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", им предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство". В начале октября они участвовали в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

– Следствие еще не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей, и суд его не удовлетворял, – заявил Попов. – Поэтому информация, распространенная в СМИ, неверна. (Евгений Белоусов)