Адвокат Кокорина: "Саше пишут только хорошее, поддерживают"

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, ответила на вопросы журналистов перед зданием суда, где сегодня проходит слушание дела.
– Вы сказали, Александру много пишут. В основном, что и от кого?
- Только хорошее. Он говорит, что нет ни одного плохого письма. Люди очень поддерживают его – самые разные. В том числе те, кому Саша много помогал своими благотворительными программами, о которых никому не рассказывал.
– Он часто видится с женой?
– Как положено по закону.
– С детьми?
– Конечно, нет. Нельзя. (Дмитрий Зеленов)
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