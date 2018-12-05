Адвокат Кокорина: "Саше пишут только хорошее, поддерживают"

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, ответила на вопросы журналистов перед зданием суда, где сегодня проходит слушание дела.

– Вы сказали, Александру много пишут. В основном, что и от кого?

- Только хорошее. Он говорит, что нет ни одного плохого письма. Люди очень поддерживают его – самые разные. В том числе те, кому Саша много помогал своими благотворительными программами, о которых никому не рассказывал.

– Он часто видится с женой?

– Как положено по закону.

– С детьми?

– Конечно, нет. Нельзя. (Дмитрий Зеленов)

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