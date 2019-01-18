Адвокат Кокорина: "Саша больше всего хочет к сыну, к маме с папой. И сразу на тренировку"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, в каких условиях содержтся футболист в СИЗО. Она также отметила, что Кокорин очень сильно скучает по сыну.

Форвард и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

– С кем он находится?

– Содержится вдвоем с парнем, – приводит "РИА Новости" слова Стукаловой. – Камера очень хорошая, Саша на содержание не жалуется. Камера после ремонта, но душа в камере, конечно, нет. Там тепло. Есть возможность ходить в душ в спортзале.

– Парень нормальный с Александром содержится?

– Да, нормальный парень. Но у него есть проблема: он абсолютно необеспеченный. Не может себе нанять адвоката. Так как Саша очень хороший парень, иногда он задает вопросы, консультируется по поводу процессуальных моментов. То есть Саша через нас этому парню помогает. Мы отвечаем по законодательству, по срокам. У парня нет адвоката, а государственный адвокат практически не уделяет ему внимания и времени. Саша относится к парню с состраданием, пытается оказать посильную помощь. Естественно, все у них общее, всем Саша делится.

– Питается Кокорин нормально?

– Да, питается хорошо. Есть возможность заказывать еду, к нему регулярно приходят посылки. Много книг Саша читает. Сегодня я Саше задала вопрос: "Наверное, когда выйдешь, тебе потребуется время, чтобы осознать ту действительность, к которой ты вернешься"? Он говорит: "Нет. Мне нужно одно: сходить в баню, лечь в нормальную кровать, выспаться и на следующий день идти тренироваться. Я буду заниматься только тренировками".

У Саши очень стабильная нервная система. У него очень хороший характер, он очень положительный человек. Солнечный, добрый. Ни на кого не злится. Не обижен. Его как спортсмена чувство несправедливости… содержание под стражей ведь, по нашему мнению, незаконное. Это чистая 115-я (статья). Он не понимает, как такое возможно.

Для него очевидно, что в жизни должна торжествовать справедливость, как и в спорте. Я говорю Саше: "Но ведь у вас в спорте тоже не всегда все справедливо". На это он ответил, что все (в спорте) по крайней мере на виду. Если есть судья, он судит по правилам, если есть правила, то они должны выполняться.

Саша передал привет родителям, скучает очень сильно по сыну. Очень хочет его увидеть, обнять, поцеловать. Больше всего хочет к сыну, к маме с папой. И на тренировку сразу.

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