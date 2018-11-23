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Адвокат Кокорина рассказала об оскорблениях в адрес футболиста

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Адвокат нападающего "Зенита"  Александра Кокорина  Татьяна Стукалова заявила, что ее подзащитный подвергся оскорблениям в ходе конфликтов с водителем Виталием Соловчуком, а также с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Сегодняшнее посещение братьев Кокориных в СИЗО связано с проведением следственных действий, о содержании которых я рассказать не могу по причине подписки о неразглашении.

Относительно ряда публикаций на различных интернет-ресурсах об инициативной роли водителя Соловчука могу порекомендовать вам еще раз более внимательно проанализировать видеоролики, размещенные в интернете, из содержания которых очевидно, что кроме него ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним.

Аналогичного характера ситуация содержится в видеороликах с участием законопослушного гражданина Пака, так как никого из посетителей кафе стулом по руке не били, вопреки представлениям о хулиганстве.

Участники конфликта в лице братьев Кокориных, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей форме. До настоящего времени свои денежные средства никому не перечисляли.

Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали "шлюха", а вас тут же "петухом" в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, "уе**ном", что бы вы сделали?

Предлагаю 3 варианта:
- сбежали;
- вызвали полицию;
- ответили адекватно, с вашей точки зрения, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодняшнее посещение братьев Кокориных в СИЗО связано с проведением следственных действий, о содержании которых я рассказать не могу по причине подписки о неразглашении. Относительно ряда публикаций на различных интернет-ресурсах об инициативной роли водителя Соловчука могу порекомендовать вам еще раз более внимательно проанализировать видеоролики, размещенные в интернете, из содержания которых очевидно, что кроме него ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним. Аналогичного характера ситуация содержится в видеороликах с участием законопослушного гражданина Пака, так как никого из посетителей кафе стулом по руке не били, вопреки представлениям о хулиганстве. Участники конфликта в лице братьев Кокориных, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей форме. До настоящего времени свои денежные средства никому не перечисляли. Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали "шлюха", а вас тут же "петухом в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, "уе**ном", что бы вы сделали? Предлагаю 3 варианта: - сбежали; - вызвали полицию; - ответили адекватно, с вашей точки зрения. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official) 23 Ноя 2018 в 6:54 PST

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". 

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

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