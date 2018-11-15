Адвокат Кокорина рассказала о личной неприязни к нему одного из следователей

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, посетила своего клиента. Она рассказала, что во время первичного допроса один из следователей нецензурно обозвал 27-летнего футболиста.

– Сегодняшнее посещение в следственном изоляторе Александра Кокорина было вызвано проведением следственных действий, рассказать о которых я не имею возможности по причине данной мною подписки о неразглашении обстоятельств дела, – написала Стукалова в Инстаграме. – Моя жалоба о незаконности этой подписки, т.к. это дело даже по мнению прокурора носит публичный характер, до настоящего времени не рассмотрено, хотя истекли все предусмотренные законом сроки ее рассмотрения.

Могу ссылаться только на незаконные действия следователей, например, сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.

Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует. На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя.

В целом, сегодня можно прийти к выводу, что Кокорина удерживают под стражей не за скользящий удар стулом по спине и левой руке Пака и последующий удар Пака, а скорее за толчок в область груди в ответ на нанесенное оскорбление.

Представьте себе, что было бы, если бы за такие действия содержали под стражей всех граждан, наверное, сделать это невозможно технически в связи с явным отсутствием необходимого количества изоляторов, камер и зон. А вот для Кокорина сделано исключение. Возникает вопрос, почему? И у меня невольно рождается предположение, что это влияние СМИ, которые подменили прокурора, потому что разумного объяснения я этому не нахожу.