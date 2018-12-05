Адвокат Кокорина просит еще раз изучить данные с видеорегистратора избитого водителя

На заседании Тверского районного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, защита последнего подает несколько ходатайств.

В частности – справка банка о том, что на счету матери есть 10 миллионов рублей, которые могут стать залогом. Как и Мамаев, Кокорин сдает загранпаспорт. При этом важно понимать, что все эти ходатайства защита уже подавала в предыдущем заседании. Также известно, что за игрока вступился и "Локомотив".

Адвокат Кокорина Ромашов просит еще раз изучить данные с видеокамер, в частности, данные с видеорегистратора избитого водителя Виталия Соловчука. Следствие против приобщения данных видео к материалам дела.

Обвинение не против прикрепления всех ходатайств, кроме видео с регистратора.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!