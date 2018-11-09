Адвокат Кокорина: "Продление срока следствия на два месяца противоречит разумному"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что не согласна с возможным продлением срока следствия по его делу до 8 февраля 2019 года. Она также подтвердила, что 27-летнему форварду сократили время посещения спортзала.

- Сегодня посетила "Бутырку". У ребят настроение нормальное. Действительно имеет место ограничение в количестве посещения спортивного зала. Это вызвано необходимостью доступа к спортзалу других арестованных (со слов администрации СИЗО № 2).

В развитие своего предыдущего сообщения необходимо отметить, что вопрос об адекватности содеянному – причинению побоев в ответ на оскорбление применения меры пресечения в виде содержания под стражей – самой исключительной меры, применяемой при невозможности избрания иных мер, до настоящего времени выступает основным в ситуации с Александром и Кириллом Кокориными.

Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному.

Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн