Адвокат Кокорина прервала общение с прессой после вопроса о некорректных формулировках в СМИ

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина после отклонения Мосгорсудом апелляции ее клиента на содержание под стражей резко завершила общение с журналистами.

– Большая надежда на то, что негативный вектор в отношении ребят – все те слова, которые неосторожно и некорректно употребляет пресса, изменится, – сказала Стукалова. – И вообще, все придут в себя, истерия закончится и все поймут, что это был банальный кофликт, банальная драка. Тем более, в одном из эпизодов наш подзащитный никакого участия не принимал, а наоборот, пытался помешать этому – он разнимал драку. Мы будем надеяться на лучшее.

– Какие некорректные слова употребляет пресса?

– Я не буду их повторять. Думаю, каждый сам может прочитать и увидеть эту некорректность.

– Значит их нет!

– Значит они есть!

– Нецензурные?

– Нет, я сказала: "Некорректные".

– А какие?

– (Уходя от журналистов.) Спасибо большое! (Андрей Михайлов)