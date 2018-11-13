Адвокат Кокорина попытается отменить арест игрока

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда на арест игрока.

Напомним, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев содержатся там по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Игроки проходят по двум статья УК РФ: 116-й "Побои" и 213-й "Хулиганство".

- В суд поступила кассационная жалоба адвоката Олега Попова в интересах Кокорина на постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - приводит ТАСС слова представителя суда.

В жалобе защита просит отменить арест футболиста и назначить более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Дата судебного заседания пока не назначена.

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