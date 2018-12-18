Адвокат Кокорина: "Паку, Соловчуку и Гайсину причинен легкий вред здоровью, за это вообще не лишают свободы"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил о новых обстоятельствах дела в ходе рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на продление сроков ареста игрока, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, брата форварда Кирилла Кокорина и друга полузащитника, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

- Потерпевшим Паку, Соловчуку и Гайсину был причинен легкий вред здоровью, за это вообще не лишают свободы. Это 50 или 100 тысяч штраф! Это 115 статья! С одной стороны легкий вред здоровью, а моему подзащитному грозит инвалидность, - заявил Ромашов.

Согласно статье 115 УК РФ, умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Если деяние было совершено из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы или с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, то оно ннаказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что все четверо находятся в одной камере в СИЗО-2 "Бутырка" и выступают по видеосвязи.

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.

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