Адвокат Кокорина обратилась за помощью к очевидцам

Адвокат Татьяна Стукалова через Инстаграм попросила о помощи граждан, которым что-либо известно об инцидентах на 2-ой Брестской улице и в кафе "Кофемания" на Большой Никитской.

Адвокат Татьяна Стукалова, которая приняла поручение на защиту нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, через Инстаграм попросила о помощи граждан, которым что-либо известно об инцидентах на 2-ой Брестской улице и в кафе "Кофемания" на Большой Никитской.

Очевидцы произошедшего могут обращаться по телефону или в Коллегию адвокатов на улице Петровка.

11 октября братья Кокорины были арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря. Наказание футболисты отбывают в "Бутырке". Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц, за что можно получить тюремный срок.

Адвокат Татьяна Стукалова через Инстаграм попросила о помощи граждан, которым что-либо известно об инцидентах на 2-ой Брестской улице и в кафе "Кофемания" на Большой Никитской.

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