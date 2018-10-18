Адвокат Кокорина недовольна требованиями о неразглашении данных следствия

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщила, что подписала документ о неразглашении сведений, ставших ей известными в ходе расследования. По ее словам, уголовное дело рассматривается в закрытом заседании только если содержит данные, относящиеся к гостайне.

"В СИЗО № 2 при проведении следственных действий с моим подзащитным у меня, как и других защитников, была взята следователем подписка об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ об уголовной ответственности за разглашение сведений, ставших мне известными в процессе расследования. Поэтому я не имею возможности каким-либо образом комментировать происходящее по уголовному делу, т.к. даже те сведения, которые и так известны общественности, но поступившие уже от меня, могут быть расценены как разглашение материалов уголовного дела.

Хочу обратить внимание, что предварительное следствие является первичной стадией процедуры уголовного судопроизводства, которая в РФ является публичной в соответствии с законом.

Материалы уголовного дела рассматриваются судом в закрытом заседании только в том случае, если они содержат сведения, отнесенные законом к государственной тайне. Таких в настоящем уголовном деле нет.

Возникает вопрос, почему в таком случае промежуточные судебные слушания об избрании и продлении меры пресечения проводятся открыто, и все вы можете на них присутствовать?

Со своей стороны указанные действия следователя об отборе подписки о неразглашении данных следствия, с моей точки зрения как юриста, незаконны и являются формой ограничения реализации прав на защиту и, естественно, незамедлительно будут обжалованы мною в соответствии с законом, т.к. в противном случае до сведения широкой общественности будет доводиться информация только с односторонним обвинительным уклоном", - написала Стукалова в Инстаграме.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.