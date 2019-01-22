Адвокат Кокорина: "Александру грозит замена коленного сустава ноги на искусственный"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что врачи Российского футбольного союза (РФС) опасаются за состояние футболиста. Напомним, что форвард незадолго до заключения восстановился от разрыва крестообразных связок, полученного в марте 2018 года.

- У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей ФК "Зенит": у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - приводит ТАСС слова Ромашова.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Все о чемпионате России - здесь